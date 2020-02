Verkehr: Damit das Wasser im Rohr bleibt

Info

Normalerweise gehört die Beßlicher Straße zum Zugweg des Karnevalsumzugs in Aach. Nach der Überschwemmung in der vergangenen Woche ist die Straße gesperrt. Deshalb gibt es am Sonntag, 16. Februar ab 14.11 Uhr auf einem anderem Weg durch die Gemeinde. Die Aufstellung des Umzugs ist auf der L 44 von der B 51 kommend vor Aach. Die Zugstrecke verläuft durch die Trierer und Neweler Straße bis zum Kriegerdenkmal. Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wird, sollen alle Wagen den Ort über die Neweler Straße Richtung Hohensonne und Newel zügig verlassen. Auf der L 43, in der Trierer Straße und in der Neweler Straße gilt ein absolutes Halteverbot.