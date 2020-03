Corona-Krise : Damit der Betrieb weiterläuft

Paketzusteller haben jeden Tag Kontakt mit vielen Menschen. Um Zusteller und Kunden vor Ansteckung zu schützen, hat die Deutsche Post DHL Group Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Trotz der Corona-Ansteckungsgefahr wollen viele Firmen, Geschäfte und Behörden in der Region Trier ihren Betrieb aufrechterhalten. Um ihre Mitarbeiter und Kunden zu schützen, haben sie bestimmte Vorkehrungen getroffen, die mitunter beispielhaft für andere sein können.



Gemütlich durch die Fußgängerzone schlendern und sich von den dekorierten Schaufenstern inspirieren lassen, ist momentan eher keine Option. Die Kleider- und Bücherläden sind zurzeit geschlossen, und Shopping ist für viele Bereiche nur noch online möglich.

Doch viele Kunden, die bei Online-Shops bestellen, fragen sich, ob die Ansteckungsgefahr bei der Paketannahme nicht ähnlich groß ist, wie in Geschäften einkaufen zu gehen. Schließlich muss man das Paket vom Zusteller entgegennehmen, der den ganzen Tag zu vielen anderen Menschen Kontakt hatte. Außerdem muss der Kunde den Empfang der Sendung gewöhnlich mit einem Stift bestätigen, den alle anderen zuvor auch in der Hand gehalten haben.

Info Volvo Konz drosselt Produktion Bei Volvo in Konz ist seit gestern die Produktion um 50 Prozent gedrosselt worden. Grund dafür ist, dass alle Mitarbeiter mit relevanten Vorerkrankungen sicherheitshalber nach Hause geschickt wurden. „Damit können wir vermutlich auch die kurzfristig erwarteten Lieferengpässe kontrolliert bewältigen“, heißt es von Volvo. Außerdem bestätigte das Unternehmen, dass ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war. „Der Mitarbeiter war in Kontakt zu einer infizierten Person und hatte sich daher testen lassen, obwohl es ihm gut geht“, heißt es aus Konz. Der Mitarbeiter habe die Firma bereits am Freitag über seinen Kontakt zu einer positiv getesteten Person informiert. Daher habe man vorsorglich alle Menschen, die mit ihm in Kontakt standen, für 14 Tage nach Hause geschickt. Zudem habe Volvo den gesamten Arbeitsbereich vorübergehend gesperrt und die Mitarbeiter von ihrer Arbeit freigestellt.

Die Pressestelle der Deutschen Post DHL Group versichert, dass das Unternehmen den Zusteller nicht nur die standardmäßigen Empfehlungen wie gute Handhygiene, korrekte Hustenetikette und einen Mindestabstand zu Kranken gegeben, sondern auch weitere Vorsichtsmaßnahmen in die Wege geleitet habe. So sollen die Zusteller bei der Paketübergabe in Gebieten mit Corona-Fällen auf die Unterschrift vom Empfänger verzichten und stattdessen selbst die erfolgte Zustellung vermerken.

„Das Risiko, dass sich das Coronavirus durch Kontakt mit Objekten wie Scannern, Paketen oder Sendungen ausbreiten kann, ist nach den uns bekannten Aussagen der Experten sehr gering“, heißt es weiter von der Deutschen Post DHL Group. „Kunden, die sich dennoch Sorgen um ein Ansteckungsrisiko beim Empfang von Paketsendungen machen, empfehlen wir, mit DHL einen Ablageort für den Empfang ihrer Pakete zu vereinbaren.“ Auch denjenigen, die sich in Quarantäne befinden, rät DHL dazu, Ablageorte zu vereinbaren, um den Kontakt mit dem Zusteller zu vermeiden.

Auch die meisten Firmen und Behörden in der Region Trier halten sich an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder des Robert Koch-Instituts. Beim Tabakkonzern JTI in Trier wurden die Mitarbeiter, die ortsungebunden arbeiten können, angewiesen, von zu Hause aus ihre Arbeit zu erledigen, sagt Natalie Mohr aus der JTI-Kommunikationsabteilung. Auch seien die Firmenangehörigen, die zu einer Risikogruppe gehören, wenn möglich ins Homeoffice geschickt worden oder sollten zu Hause bleiben.

Für die JTI-Mitarbeiter, die weiterhin am Standort vor Ort sein müssen, wurden Schutzmaßnahmen getroffen, um das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten. So sei die Kantine geschlossen worden. Die Bereiche, die viele Menschen nutzen, würden häufiger gereinigt, und die verschiedenen Betriebsbereiche würden strikt getrennt, heißt es weiter.

Auch der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) hat einen Teil seiner Verwaltungsmitarbeiter ins Homeoffice geschickt. „Diese Zahl werden wir in den kommenden Tagen noch weiter erhöhen“, sagt Kirsten Kielholtz vom ART. „Mit diesen Mitarbeitern ist dann auch ein Notbetrieb im Falle einer Schließung der Verwaltung möglich.“

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr seien schon von Berufswegen im möglichst hygienischen Umgang mit Abfällen geschult, sagt Kielholtz: „Eine Ansteckung vollständig auszuschließen, ist in diesem Bereichen jedoch nicht möglich.“ Da die Müllabfuhr auch in der Grundversorgung der Menschen eine Rolle spielt, wolle man die Gefahr von Infektionen mit gestaffeltem Dienstbeginn, weniger Kontakt in den Sozialräumen des ART und Hygienemaßnahmen verringern.

Auch bei den Stadtwerken Trier (SWT) werden die Mitarbeiter-Teams, die für Strom, Gas, Wasser, Wärme und den öffentlichen Nahverkehr zuständig sind, voneinander getrennt, um Infektionsketten zu verhindern. Auch auf Team-Meetings für die Arbeitseinteilung werde verzichtet, sagt SWT-Pressesprecher Carsten Grasmück.