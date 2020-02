Meine Hilfe zählt : Damit Kinder Hausaufgaben machen können

So wie dieser Junge auf unserem Symbolfoto können auch im Trierer Jugendzentrum Mergener Hof Schüler nachmittags in ruhiger Atmosphäre ihre Hausaufgaben erledigen und lernen. Dabei erhalten sie – falls nötig – auch Hilfe. Zur Zeit fehlen allerdings noch neue Tische und Stühle. Foto: dpa/Sven Hoppe

Trier Meine Hilfe zählt: Der gemeinnützige Verein Jugendzentrum Mergener Hof bittet um Spenden für zwölf neue Tische und 40 Stühle.

Nach der Schule treffen sich täglich rund 40 Kinder und Jugendliche, vom Grundschüler bis zum Gymnasiasten im Mergener Hof in der Trierer Rindertanzstraße. Sie machen Hausaufgaben, lernen für Klassenarbeiten, spielen miteinander, machen Sport.

„Die Hausaufgabenbetreuung hat schon eine lange Tradition im Mergener Hof“, sagt der Pädagoge. Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren stark angestiegen und die Plätze seien ausgebucht. Wer einen Platz ergattern möchte, landet erst einmal auf einer Warteliste und dann brauchen die Familien Geduld.

Wie wichtig das Angebot ist, wird deutlich, wenn der Leiter des MJC-Jugendzentrums sagt, Familien seien zunehmend auf die Betreuung außerhalb der Familie angewiesen. Anforderungen im Beruf der Eltern hätten sich ebenso verändert wie der Familienalltag. Bei der MJC finden Schüler dann, was sie nachmittags beim Erledigen der Hausaufgaben brauchen: eine ruhige Atmosphäre und jemanden, der da ist, wenn es beim Lernen hakt.

Auch die Hausaufgaben hätten sich in den vergangenen Jahren verändert, sagt Wichmann. Sie seien komplexer geworden und der Einsatz von digitalen Medien habe stark an Bedeutung gewonnen. Auch darauf sind die MJC-Pädagogen eingestellt.

Gleich geblieben ist das Mobiliar. Seit über einem Vierteljahrhundert erledigen Generationen an Schülern ihre Hausaufgaben an Tischen und auf Stühlen, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind. „Wir brauchen dringend zwölf neue Tische und etwa 40 neue Stühle“, sagt Wichmann. Mit einer neuen Ausstattung könne die Lernatmosphäre nochmal verbessert werden. Deshalb hat der Verein Jugendzentrum MJC – wie aktuell zahlreiche Vereine – ein weiteres neues Meine-Hilfe-zählt-Projekt auf der Spendenplattform des Trierischen Volksfreunds eingestellt: Es läuft unter dem Titel „Hausaufgabenbetreuung: Mergener Hof benötigt neue Tische und Stühle“ und hat die Nummer 74499.