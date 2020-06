Sicherheit : Damit Oma und Opa nicht reingelegt werden

Trier Die Polizei will mit einer Aufklärungskampagne Senioren vor Enkeltrickbetrügern schützen.

Gerade ältere Menschen werden laut Polizei häufig Opfer von Betrügereien. Zuletzt wurde am 10. Juni eine 86-jährige Frau aus Trier um mehrere Zehntausend Euro gebracht (der TV berichtete). Die Betrüger hatten an diesem Tag zahlreiche, vornehmlich ältere Menschen, in Trier und Umgebung angerufen.

In die Kampagne eingebunden sind die Kindergärten und Grundschulen in der Region Trier. Die Mitarbeiterinnen der Puppenbühne des Polizeipräsidiums Trier suchen sie auf, um Prävention zu betreiben. Ziel ist es, dass die Kinder die Türanhänger an ihre Omas und Opas weitergeben. So warnen die polizeilichen Präventionstipps diese jeden Tag vor den Gefahren der Betrüger. Das Polizeipräsidium ist auf die Unterstützung durch die Kinder gespannt und hofft, dass die Jüngsten der Polizei bei dieser Präventionskampagne helfen.