Trier-Nord Die Fällarbeiten für die dringend notwendige Sanierung des Hochwasserschutzdeichs in Trier-Nord beginnen am Montag.

Wenn zu schlechtes Wetter es nicht verhindert, werden ab Montag am Moseldamm zwischen der Jugendherberge und der Tankstelle im Norden der Stadt die Motorsägen kreischen. Die ersten Baumfällarbeiten markieren den Start der Vorarbeiten für ein Sanierungsprojekt, das nach Einschätzung der Hochwasserexperten und Ingenieure dringend notwendig ist. „Der Deich schützt seit 100 Jahren die Stadt vor Hochwasser“, sagt Alfred Weinandy, Referatsleiter der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier der SGD Nord. „Untersuchungen haben gezeigt, dass sich der Schutzbau in einem schlechten und teilweise sogar gefährlich maroden Zustand befindet.“

Im ersten Bauabschnitt wurde das Zurlaubener Ufer zwischen der Kaiser-Wilhelm-Brücke und der Jugendherberge bereits saniert und umgestaltet. Nach der abgeschlossenen Renaturierung der Uferflächen in Richtung Norden folgt nun in den kommenden 13 Monaten der zweite Abschnitt der Deichsanierung. Erhöht wird der Deich dabei nicht. Der Schutz ist weiterhin auf ein extremes Hochwasser ausgelegt, wie es, statistisch gesehen, alle 50 Jahre möglich ist.

Grundsätzlich, so erläutern die Ingenieure, bergen große Bäume auf Deichen und Dämmen ein hohes Risiko. So kann das Wurzelwerk zerstörerisch wirken. Bei einem großen Hochwasser droht zusätzliche Gefahr, wenn der Baum unterspült wird und umstürzt. Der dabei entstehende Krater ist eine große Gefahr für die Stabilität des Damms. Um diese zu gewährleisten, werden in zwei längeren Teilbereichen mehrere Meter hohe Stahlspundwände in den Damm getrieben.