Landtagswahl 2021 : Schule für alle und ein Herz für Tiere

Trier-Ehrang Sein eigener Werdegang hat Daniel Aggintus politisch geprägt. Mit dem TV hat der Direktkandidat der Linken im Wahlkreis Trier/Schweich darüber gesprochen, was er im Land verändern will und warum.

Er isst vegan, arbeitet als Finance-Trainee bei einer Bank in Luxemburg und macht in seiner Freizeit Kraftsport als Ausgleich zur Büroarbeit. Mit 33 Jahren ist Daniel Aggintus, der gemeinsam mit seiner Partnerin in Trier-Ehrang lebt, der Jüngste unter den Direktkandidaten des Wahlkreises 24 Trier/Schweich.

Aggintus, der bei der Landtagswahl für Die Linke antritt, ist im Saarland geboren und aufgewachsen und zum Studium nach Trier gekommen. Bis zu seinem Bachelor war es für ihn ein langer Weg mit zahlreichen Stationen: „Ich hatte zweimal eine Sonderschulempfehlung, weil meine Lehrer nicht mit mir klar kamen“, erzählt der studierte Betriebswirt, der in seiner Freizeit gerne Sachliteratur liest. Seine Mutter habe sich dafür eingesetzt, dass er die Hauptschule besuchen durfte. Von dort wechselte er auf die Gesamtschule, erwarb die allgemeine Fachhochschulreife und studierte schließlich Betriebswirtschaft an der Trierer Hochschule. Seit 2017 absolviert er neben seiner Arbeit ein Informatik-Studium.

Dazu kamen seine beruflichen Erfahrungen. Aggintus hatte nach seinem BWL-Studium in einem großen Unternehmen in der Region gearbeitet. Dort seien Menschen teils acht Jahre lang in Zeitverträgen beschäftigt gewesen. „Dazu der Stellenabbau überall, mein Vater musste mehrmals die Firma wechseln.“ – „Ich habe gemerkt, dass es so nicht funktioniert, wie es jetzt läuft.“