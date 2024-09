Interview Daniel Hochmayr Der Neue, sein Job und seine großen Ambitionen

Das Lebenswerk von Unternehmer Günther Reh (1928-2014) und seiner Ehefrau Käthi (1929-2012) wirkt nach. Zu den Hinterlassenschaften gehören prominente Immobilien und Beteiligungen, zusammengefasst in der Günther & Käthi Reh-Gruppe. Im Interview mit dem Trierischen Volksfreund erläutert der neue Geschäftsführer Daniel Hochmayr die Gründe für die Umfirmierung von Stiftung in GmbH und gibt Einblick in spannende Pläne.