„..., weil ich mir einen weiteren Traum erfüllen durfte und mein drittes Buch veröffentlicht habe.“

Daniela Standard (56), Trier-Mariahof. Ihr Buch Nummer drei heißt „Mädchenträume mit Stallgeruch – Wirbel in den Reiterferien“, knüpft an den Vorgänger von 2018 an und ist laut Autorin ebenfalls ein „Pferdebuch vor allem, aber nicht nur für Kinder“. Erschienen im Stephan-Moll-Verlag (Kordel) und für 11,50 Euro erhältlich im Trierer Buchhandel. (rm.)