Projekt : Drei Schulen profitieren von Patenschaft

Schweich Dank des Volksfreund-Projekts „Lesen steckt an“ werden Schüler in Schweich zu Zeitungslesern.

(BP) Bereits im siebten Jahr ist die Sparkasse Trier Volksfreund-Lesepate im Rahmen der Aktion „Lesen steckt an“. Von dieser Unterstützung profitieren alle 36 weiterführenden Schulen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg – so auch die Meulenwaldschule Schweich, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Schweich und das Stefan-Andres Schulzentrum Schweich. Sie erhalten tagesaktuell den Volksfreund in die Schule geliefert, um diesen entweder im Unterricht einzusetzen oder den Schülern in der vom TV gestifteten Lese-Ecke anzubieten. Zudem hat jede Schule auch einen E-Paper-Zugang des Volksfreunds, um die Zeitung auch digital einzusetzen.