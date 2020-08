Kirche : Dank für langjähriges Engagement im Kirchenkreis

Trier Personalwechsel beim Kreissynodalvorstand des Evangelischen Kirchenkreises Trier. Rainer Marmann war 36 Jahre ehrenamtlich aktiv.

Bei einem Open-Air-Gottesdiensten der Johannes-Kapelle in Grünhaus bei Mertesdorf sind langjährige Mitglieder des Kreissynodalvorstandes (KSV) des Evangelischen Kirchenkreises Trier verabschiedet und die im Juni im Rahmen der Kreissynode neu gewählten Mitglieder in ihr Amt eingeführt worden.

Anita Thomsen, seit 2012 im Kreissynodalvorstand als Vertreterin für die Region Hunsrück, habe sich, so Weber, mit hohem Engagement eingebracht. Thomsen habe die Nöte und Vorzüge der Dorfgemeinden mit vielen Orten und Kirchen wach gehalten und immer wieder auch zu Recht verteidigt und so die volkskirchliche Tradition „par excellence“ im Kreissynodalvorstand vertreten.

Christiane Schwickerath wurde ebenfalls 2008 als Synodalälteste für Frauen in den Kreissynodalvorstand gewählt und ist damit seit zwölf Jahren dabei. Seit der Jahrtausendwende war sie zudem Mitglied der Kreissynode und kann damit auf rund 20 Jahre Engagement im Kirchenkreis Trier zurückblicken. Dabei seien ihr auch Visitationen und die Begleitung bei Pfarrstellenbesetzungen der Gemeinden „Herzensanliegen“ gewesen, so Weber.

Seit 1999 bereits Mitglied der Kreissynode, gehörte Georg Friedrich Lütticken seit 2005 für die Region Trier dem Kreissynodalvorstand an – Lütticken war zudem auch seit 2008 stellvertretender Landessynodaler und seit 2016 Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Lütticken habe in seiner Zeit im KSV insbesondere das „wegweisende und ausgeklügelte Finanzsystem“ des Kirchenkreises entscheidend geprägt, sagte Weber.

Auf 36 Jahre im Kirchenkreis Trier kann Rainer Marmann aus Wittlich zurückblicken. Seit 1984 war Marmann ohne Unterbrechung Mitglied der Kreissynode, seit 2004 dann auch Mitglied des Kreissynodalvorstandes, in dem er seit 2012 die Region Eifel-Mosel vertreten hat. In all diesen Jahren hat Marmann viele Ämter und Funktionen inne gehabt, so war er unter anderem acht Jahre Landessynodaler und zwölf Jahre stellvertretender Landessynodaler der Evangelischen Kirche im Rheinland.