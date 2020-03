Ihre Meinung : Danke für gesprühte Botschaften

Soziales

„Schmierereien“ von „Narrenhänden“? Warum wird nicht über das eigentliche Problem Sexismus geschrieben? Es scheint gesellschaftlich nicht zu stören, überall männliche Geschlechtsteile an Wände gemalt zu sehen, aber geht es plötzlich um weibliche Geschlechtsteile, hört die Toleranz auf.

In Deutschland versucht jeden Tag ein Mann seine Ehefrau zu töten, jeden dritten Tag gelingt es. Der Mann wird immer noch als Maß aller Dinge genommen. Autos beispielsweise werden meist für Größe und Gewicht von Männern konzipiert. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, in der die Macht beim Mann liegt und Frauen unterdrückt werden.