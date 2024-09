Darts-Gala In der Arena Trier wird’s frostig: ,Cool Hand‘ begegnet ,Iceman‘

Hier die ,kühle Hand‘, dort der ,Eismann‘: Geht’s nach den Spitznamen der Spieler, müssen sich die Darts-Fans am kommenden Freitag warm anziehen in der Arena Trier. Nachdem die ursprünglich für den 5. Juli vorgesehene Darts-Gala des Verbands PDC Europe an der Mosel wegen der Termin-Kollision mit dem Viertelfinale bei der Fußball-EM zwischen Deutschland und Spanien kurzfristig verschoben worden war, wird nun am 6. September (19 bis 23 Uhr) ein neuer Anlauf genommen – mit einem veränderten Starterfeld.