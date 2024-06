Landwirte wehren sich Haben Bauern-Proteste zum Erfolg der AfD bei Europawahl geführt? Das sagt ein Demo-Organisator

Als Anfang des Jahres auch in der Region zahlreiche Bauern auf die Straße gingen und mit ihren Traktoren zum Teil den Verkehr blockierten, wurde bereits an den mitgeführten Transparenten deutlich gegen wen sich der Protest richtete. „Ampel-Rücktritt sofort“ war auf einem Plakat bei einer Demo in Wittlich zu lesen. Andernorts wurde auf drastischere Weise dargestellt, wie groß der Hass auf Politiker der Bundesregierung ist. Wenn etwa ein Bild von Bundeswirtschaftminister Robert Habeck von den Grünen an einem Galgen baumelte.