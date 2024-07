„Brick Fest Live“-Tour Lego-Event in Trier abgesagt – und das fast ohne Erklärung

Laut RLP.de könnte die Absage etwas mit der Kritik an der Veranstaltung zu tun haben. Auf Reddit hatte ein Nutzer über seine Erfahrungen mit der Veranstaltung in Dresden berichtet und vor „Abzocke“ und „Geldverschwendung“ gewarnt. Ein anderer bestätigte dies. Auch in den USA äußerten sich Nutzer auf der Plattform yelp enttäuscht über das Lego-Event. Es sei logistisch schlecht organisiert gewesen und habe kaum Aktivitäten für Erwachsene geboten.