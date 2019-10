Müll : Das ABC der Müllentsorgung

Trier Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier bietet Beratungen an.

Ab Januar 2020 wird sich bei der Abfallentsorgung in der Stadt Trier vieles ändern (der TV berichtete mehrfach). Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) will seinen Kunden das neue System in persönlichen Beratungsgesprächen erklären.