Vortrag : Das andere Gesicht Indiens

Foto: John Pudussery

Trier (red) Das Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier und die Indienpartnerschaft der Schule laden heute um 19.30 Uhr zu einem öffentlichen Vortrag in englischer Sprache zu Nordostindien ein. Der Referent Fr. John Pudussery leitet die Don Bosco Schule (mit Internat) in Palin, einem Bergort an den Ausläufern des Himalajas im nordostindischen Bundesstaates Arunachal Pradesh.

