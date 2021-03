Corona : Kreis Trier-Saarburg und Verbandsgemeinden schaffen zusätzliche Schnelltestkapazitäten

Die Schnelltestkapazitäten im Landkreis Trier-Saarburg und den sechs Verbandsgemeinden sollen erweitert werden. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Hier gibt’s die Infos.

Auch Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten und Apotheken sollen die Angebote für die Bürgerinnen und Bürger ergänzen. Während die Verbandsgemeinden vom Land mit Betrieb und Organisation der Schnelltestzentren beauftragt werden, koordiniert der Landkreis die Beschaffung des notwendigen Materials und die Logistik. Dazu wird unter Federführung des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs in der Europäischen Rechtsakademie, wo bereits das Krisenzentrum des Gesundheitsamtes sitzt, eine Koordinierungsstelle eingerichtet. In einer Telefonkonferenz am heutigen Nachmittag war man sich nach Mitteilung der Kreisverwaltung einig, dass trotz der aktuell enormen personellen Belastung durch die Corona-Pandemie und die bevorstehenden Wahlen diese zusätzliche große Herausforderung angepackt wird.

Ab dem 22. März sollen nach dem jüngst verabschiedeten Öffnungsfahrplan bei entsprechenden Inzidenzzahlen bislang geschlossene Einrichtungen bei Vorlage eines tagesaktuellen, negativen Schnelltests wieder zugänglich sein. „Bis dahin werden alle Verbandsgemeinden im Landkreis rechtzeitig die zusätzlichen Schnelltestmöglichkeiten aufgebaut haben“, so Landrat Günther Schartz. Noch sei eine neue Testverordnung nicht verabschiedet, gleichwohl arbeite man bereits seit Tagen mit Hochdruck in einem guten Miteinander an dieser erneuten kurzfristigen Herausforderung, so der Landrat. Über die einzelnen Schnelltestmöglichkeiten wird zeitnah informiert.