Ganz großartig zum Abitur am Angela-Merici-Gymnasium in Trier

Das Angela-Merici-Gymnasium Trier hat 80 Abiturientinnen verabschiedet.

„AMG will never be that great again!“: Unter diesem Motto sind die 80 Abiturientinnen des Jahrgangs 2019 am Angela-Merici-Gymnasium feierlich verabschiedet worden. Zwei Schülerinnen haben mit Bestnote 1,0 bestanden, der Jahrgang hatte insgesamt 24 Abschlüsse mit einer Eins vor dem Komma.

Die Abiturientia: Adams, Pauline, Mehring; Bangert, Kathrin, Konz; Bayer, Sina, Pellingen; Belkot, Viktoria, Zemmer; Betzhold, Jasmin, Mannebach; Bier, Christina, Trier; Blome, Helena, Trier; Burg, Lara, Mertesdorf; Clemens, Victoria, Fisch; Conen, Helena, Zemmer; Dieck, Imke Luise, Welschbillig; Dres, Natascha, Orenhofen; Ense, Milla, Welschbillig; Erlenbach, Johanna, Konz; Feid, Laura, Gusterath; Fey, Stella, Orenhofen; Finger, Valeska, Thomm; Franzen, Maja, Schöndorf; Franzen, Miriam, Fell; Gerl, Sonja, Trier; Grimbach, Lea, Lampaden; Gubernator, Maren, Waldrach; Hamburger, Leah, Trier; Haubrich, Kim Julie, Föhren; Heidweiler, Melanie, Newel; Hoehl, Pia, Pellingen; Huber, Marie, Trier; Hubo, Luisa, Trierweiler; Huck, Laura, Konz; Jakobs, Francesca, Trierweiler; Jonas, Lena, Bonerath; Jutz, Lea, Mertesdorf; Jónsdóttir Calvi, Adriana, Trierweiler; Käsgen, Hannah, Trier; Knippertz, Eva, Welschbillig; Knopp, Dana, Trier; Koch, Lisa-Marie, Gusterath; Köhl, Lisa, Konz; Krämer, Annika, Trier; Kreuzkamp, Lena, Trier; Krütten, Lisa, Trier; Kuschneruk, Larissa, Newel; Lau, Wiebke, Welschbillig; Leßmann, Fiona, Trier; Leyendecker, Flavia, Trier; Lienkamp, Katharina, Pluwig; Lorig, Renée, Newel; Mader, Ilka, Trier; Maihöfer, Alina, Osburg; Marx, Esther, Lampaden; Masi, Laura, Temmels; Müller, Anne, Trier; Nichts, Anna-Elisa, Trier; Noll, Carla, Trier; Oesingmann, Lea, Trier; Orth, Janina, Trier; Schiffler, Myriam, Trier; Schmitt, Martha, Longuich; Schommarz, Julia, Trier; Schons, Lea, Tawern; Schröder, Anne, Speicher; Schwahn, Marie-Claire, Trier; Shamandy, Miriam, Trittenheim; Shen, Antonia, Trier; Steffes, Alisha, Osburg; Thomas, Anna, Konz; Thömmes, Janine, Morscheid; Touysserkani, Marisol, Trier; Usiale, Juliana, Trier; Valette, Sabina, Trier; Veit, Yvonne Charlotte, Trier; Wagener, Maike, Wasserliesch; Wagner, Mathilde, Palzem; Wassong, Geena, Mehring; Weißhuhn, Anna, Trier; Weißhuhn, Lena, Trier; Werle, Klara, Sirzenich; Werner, Maya, Trier; Winkler, Lena, Föhren; Zeiger, Anna, Ayl.