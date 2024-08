Taga-Backmanufaktur Wochenmärkte in Trier – Das Backmobil ist wieder am Start

In jüngster Zeit mussten Besucher der Trierer Wochenmärkte auf die frischen Backwaren des Vereins Taga verzichten. Das lag daran, dass die Fahrerin des Backmobils erkrankt war. Im September geht der Verkauf in Tarforst und auf dem Viehmarkt aber wieder los. Was die Waren so besonders macht und wer an der Produktion beteiligt ist, erzählt der Pädagoge Bernd Krieger.