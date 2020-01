Konzert : Das Beste aus 20 Jahren - die Jubiläumstour in der Arena Trier

Foto: bigbasspic/Benjamin Hüllenkremer

Trier (red) Auf ihrer Jubiläumstour „Masters of Chant“ macht das Musik-Ensemble Gregorian am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr Station in der Arena in Trier. Auf dem Programm stehen die musikalischen Meilensteine des Chors sowie die Höhepunkte aus den Live-Produktionen der vergangenen Jahre im Mittelpunkt.



bild greogrian 3101. Foto: Jana Braunová