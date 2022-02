Gesundheit : Seltene Erkrankungen werden häufig nicht erkannt

Trier Das Brüderkrankenhaus Trier bietet eine neue Sprechstunde für Betroffene an.

Sie treffen zwar nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen, doch weil es mehr als 6.000 verschiedene von ihnen gibt, sind seltene Erkrankungen trotzdem ein häufiges Phänomen. Schätzungen zufolge leiden hierzulande mehr als vier Millionen an einer „Seltenen Erkrankung“ (medizinischer Fachbegriff), zu denen auch die akuten hepatischen Porphyrien (AHP) zählen. Anlässlich des „Tags der Seltenen Erkrankungen“ (28. Februar) berichtet Professor Dr. med. Hauke Heinzow von diesen AHP. Um Betroffenen besser helfen zu können, bietet der Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin I des Brüderkrankenhauses Trier jetzt auch eine regelmäßige Sprechstunde für Seltene Erkrankungen an.

Aber was ist überhaupt eine Porpyhrie, und was sind Porphyrine? Vereinfacht lässt sich sagen, dass Porphyrine lebenswichtige biochemische Bausteine für Pflanzen, Tiere und Menschen sind. Sie haben vielfältige Fähigkeiten, beispielsweise die elektromagnetische Strahlung im Lichtspektrum zu absorbieren und die aufgenommene Energie wieder abzugeben. Bei tierischen und auch menschlichen Zellen bildeten sie zusammen mit Eisen Häm-Moleküle, erläutert Professor Heinzow. Diese seien als Hämo- oder Myoglobin „essenziell für die Sauerstoffversorgung im Körper“.

Auch als Bestandteil vieler Enzyme seien Porphyrine von „grundlegender Bedeutung für den geregelten Ablauf von Stoffwechselprozessen, besonders in der Leber“, fährt der Mediziner fort. Komme es aufgrund erblicher Veränderungen zu einem Defekt eines Enzyms in der Hämsynthese, könnten sich sogenannte Zwischenprodukte im Körper, etwa in der Haut, im Nervensystem oder in der Leber, anreichern und Symptome verursachen. Und diese sind oft schwerwiegend und reichen von anfallsartigen Bauchschmerzen über Übelkeit, Erbrechen, psychische Beschwerden, Lähmungen in Armen oder Beinen bis hin zu Krampfanfällen oder Atembeschwerden.