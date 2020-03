Kostenpflichtiger Inhalt: CORONA : Metz wankt, in Xiamen kehrt Normalität ein

Bleibt zuhause, mahnen Goethe und Schiller in Weimar. Die Lage in der deutschen Partnerstadt ist ähnlich wie in Trier, es gelten dieselben Restriktionen. In den internationalen Partnerstädten ist die Situation unterschiedlich. Foto: dpa/Bodo Schackow

Trier Wie geht es Triers internationalen Partnerstädten in der Coronakrise? Die privaten Kontakte funktionieren selbst in diesen Tagen und bringen bei allem Ernst der Lage auch kuriose und schöne Nachrichten an die Mosel – von Tulpenbergen zum Beispiel und einem Corona-Baby.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Kreutz

Alle sitzen zu Hause. Höchste Zeit, den Horizont mal wieder zu weiten: Wie ist die Corona-Lage in Triers Partnerstädten im Ausland? Nun ja, auch dort sitzen alle zu Hause, jedenfalls fast alle. Doch während mancherorts die Pandemie wütet, scheint man anderswo glimpflich davonzukommen. Auch bei der Bekämpfung gibt es andere Wege als bei uns, etwa spezielle Einkaufszeiten für Senioren.

Ascoli Piceno/Italien

Info Triers internationale Beziehungen in der Krise „Unsere Partnerstädte sind derzeit alle mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigt“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt Trier zu den aktuellen internationalen Beziehungen. Mehrere Reisen seien abgesagt, einen Verwaltungsaustausch mit Weimar und Pula habe man verschoben, ebenso eine private Reise des Oberbürgermeisters nach s´Hertogenbosch. „Geplant war zudem ein Bürgerfest in den Partnerschaftsgärten auf dem Petrisberg. Das wollen wir nachholen, gegebenenfalls 2021“, kündigt Stadt-Sprecher Michael Schmitz an. Die Jubiläumsfeierlichkeiten für das 20 Jahre alte Städtenetzwerk QuattroPole (Trier, Metz, Saarbrücken, Luxemburg) liegen auf Eis. „Eine Idee wäre, das Jubiläum im Rahmen des QuattroPop-Festivals nachzuholen, am Trierer Kulturhafen im Spätsommer 2020“, sagt Schmitz – vorausgesetzt, die Lage habe sich bis dahin beruhigt. Die konzeptionellen Arbeiten liefen in der Krise weiter. „Die Abstimmungen der vier Städte sind der Lage angepasst und funktionieren.“

Die Lage in Ascoli sei weit weniger schlimm als im Norden Italiens, erzählt Bettina von Engel von der Ascoli Piceno-Trier-Gesellschaft. „In Ascoli gab es nur ein paar Infizierte.“ Ein Mensch ist dort an Covid-19 gestorben. „Die Situation ist schwierig“, berichtet von Engel. „Die Stadt lebt vom Tourismus.“ Nun gilt eine Ausgangssperre. Schulen und Kindergärten haben schon seit Wochen zu. „Der Unterricht findet per Videokonferenz statt, und das klappt auch gut“, erzählt von Engel. Für Mai war ein Besuch von Schülern des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Ascoli geplant. Seit 1986 gibt es diesen Austausch, 2020 fällt er aus. Eine schöne Nachricht hat Bettina von Engel diese Woche auf der Website „Cronache Picene“ gefunden: Eine Corona-infizierte Ascolanerin hat ein Kind zur Welt gebracht – Baby Annarosa ist gesund, und ihrer Mama geht es ebenfalls gut.

Metz/Frankreich

Franziska Oyono, in der Gloucester-Metz-Trier Gesellschaft verantwortlich für den Kontakt nach Metz, hat diese Woche mit ihrer französischen Freundin Elmire Mariatte gesprochen. Im Osten Frankreichs ist die Lage dramatisch. Kliniken sind überfüllt, so dass Patienten aus Metz diese Woche nach Deutschland verlegt wurden, auch in Trier werden zwei Franzosen behandelt. Ihre Metzer Freundin habe sich für diese Solidarität bedankt, erzählt Franziska Oyono. Auch innerhalb Frankreichs gebe es viel gegenseitige Unterstützung. Die geselligen Franzosen litten unter dem Ausgehverbot, sagt Oyono. Doch Elmire Mariatte habe auch Zuversicht ausgestrahlt und gesagt: „Man muss positiv sein. Das Leben wird weitergehen.“ Die Planung gemeinsamer Aktivitäten zwischen Metzer und Trierer Bürgern liegt auf Eis. Üblicherweise treffen sich die Partnerschaftsorganisationen mindestens zwei Mal im Jahr zu Wanderungen oder Besichtigungen.

Xiamen/China

In Triers chinesischer Partnerstadt Xiamen ebbt die Pandemie ab, es gibt kaum noch neue Infektionsfälle. Peter Dietze, Präsident der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Trier, berichtet: „Das öffentliche Leben läuft wieder fast normal.“ Xiamen war vergleichsweise wenig betroffen: Niemand ist dort offiziellen Berichten zufolge an Covid-19 gestorben, es gab 35 Infizierte. Selbst in der Hochphase der Corona-Krise in China Ende Januar/Anfang Februar habe es in Xiamen keine Ausgangssperre gegeben, erzählt Dietze. Schulen und Kindergärten, Fabriken und Geschäfte seien allerdings geschlossen gewesen. China biete nun anderen Ländern Hilfe an, berichtet Dietze. Im Gespräch seien etwa Lieferungen von Schutzausrüstungen und Masken. Xiamen prüfe derzeit, welche Unterstützung für Trier möglich sei. 2020 gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Trier und Xiamen zehn Jahre. Aus diesem Anlass waren eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die nun alle auf 2021 verschoben sind – darunter eine Reise, ein Künstleraustausch und eine Fotoausstellung.

s‘-Hertogenbosch/Niederlande

Das Krankenhaus von Herzogenbusch sei überfüllt, Patienten würden derzeit auf andere Krankenhäuser im Norden der Niederlande verteilt, berichtet Theo Gimmler von der Gesellschaft Herzogenbusch-Trier. „Leider sind auch die ersten Todesfälle zu verzeichnen.“

Bis zum 6. April gilt ein striktes Ausgehverbot, alle Veranstaltungen sind bis zum 1. Juni abgesagt. Nur Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet, es ist immer nur eine bestimmte Zahl von Kunden zugelassen. „Um Menschen über 70 Jahre besonders zu schützen, gilt für sie eine Extra-Einkaufszeit von 7 bis 8 Uhr morgens“, erzählt Gimmler. Er berichtet von viel Solidarität und Nachbarschaftshilfe. Als Zeichen der Verbundenheit hissten viele Herzogenbuscher die Flagge der Region Brabant. Viele Menschen erhalten eine Art Kurzarbeitergeld – etwa Blumenhändler, für die die Krise zur ungünstigsten Jahreszeit kommt. Gimmler berichtet: „Wegen der fehlenden Nachfrage werden in den Niederlanden in der jetzigen Tulpensaison täglich Millionen Blumen vernichtet.“

Fort Worth/USA

Mitte März hat das Corona-Virus auch Triers texanische Partnerstadt Fort Worth erreicht. Ein erster Fall sei am 12. März gemeldet worden, berichtet Gereon Kohl, Präsident der Fort Worth Gesellschaft Trier. Mittlerweile breitet sich das Virus in den USA rasant aus, gestern überholten sie mit 82000 Infizierten China. Die Zahl der Toten lag am Freitagnachmittag bei 1100. Die Strategien der Texaner ähneln den deutschen, wie Kohl berichtet: Home Office, geschlossene Restaurants. An der Texas Christian University wurden die Frühlingsferien verlängert. Ein für Juni geplanter Schüleraustauch am Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasium ist auf 2021 verschoben worden. Doch Texaner wie Trierer sind kreativ: Die Partnerschulen planten, Kontakte online zu intensivieren, sodass die Schüler verbunden bleiben könnten. Neben den ähnlichen Restriktionen gebe es weitere Parallelen zu Trier, sagt Kohl: Auch jenseits des Atlantiks sei das Toilettenpapier knapp geworden.

Gloucester/Großbritannien

Rosemarie Berens, Vorsitzende der Gloucester-Metz-Trier Gesellschaft, hat diese Woche mit ihrer Bekannten Jo Allen in Gloucester gesprochen. „Wir haben unsere Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie ausgetauscht“, erzählt sie. In Großbritannien hat sich das Corona-Virus in den letzten Tagen rasant ausgebreitet, allein am Donnerstag starben mehr als 100 Menschen daran. Experten werfen der Regierung vor, zu lange gezögert zu haben. Inzwischen gilt ein Ausgehverbot.

Der Einkauf von Lebensmitteln sei die einzige Gelegenheit, das Haus zu verlassen, berichtet Rosemarie Berens. Gemeinsame Aktivitäten von Menschen aus Gloucester und Trier waren nicht geplant. Regelmäßige Reisen zwischen Gloucester und Trier gebe es nicht mehr, erzählt Berens. Der Partnerschaftsverein in Gloucester habe sich vergangenes Jahr aus Altersgründen aufgelöst.

Nagaoka/Japan

In Nagaoka geht das Geschäftsleben weiter, alle Läden sind geöffnet, wie Johann Aubart von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Trier erzählt. Zwar hätten Schulen und Universitäten zu. „Aber ansonsten läuft alles einigermaßen normal.“ Die Menschen seien derzeit besonders vorsichtig, viel mehr Japaner als gewöhnlich setzten Masken auf. In der 250.000-Einwohner-Stadt gebe es bisher einen Infizierten, sagt Aubart. Japan profitiere in der Corona-Krise von seiner Insellage: Es sei leicht zu kontrollieren, wer in das Land komme. Einreisende müssen derzeit zwei Wochen in Quarantäne. Ostern sollte ein Jugendaustausch mit mehr als 20 Jugendlichen starten, die meisten davon Schüler des Trierer Max-Planck-Gymnasiums. Er ist abgesagt, auch weitere für 2020 geplante Treffen in Nagaoka und Trier stehen in Frage. „Wir können derzeit nichts machen“, sagt Aubart. „Ich hatte lange keine so ruhige Zeit mehr.“ Aber die Krise dauere ja nicht ewig. „Ich gehe davon aus, dass ich im Herbst wieder nach Nagaoka reisen werde.“

Pula/Kroatien