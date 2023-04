Verlassenes Grundstück Was passiert mit dem Mosel-Schlösschen in Trier-Nord?

Ein verwunschener Ort am Moselufer in Trier-Nord. Das Haus gehört den Stadtwerken. In unmittelbarer Nähe soll eine neue Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe entstehen. In Zusammenhang damit ist auch ein Parkhaus für Besucher der Arena Trier geplant.

Foto: Trierischer Volksfreund/Leon Scheid