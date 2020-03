Bauprojekte : Das Ende der Trierer Sporthallen-Misere ist in Sicht

Trier Trierer Neubauprojekte für fast 23 Millionen Euro am Mäusheckerweg und auf den Bezirkssportanlagen West und Feyen vor der Fertigstellung.

Knapp fünf Jahre später gibt sich Ludwig in Sachen Hallen ganz entspannt: „Wir sind ein gutes Stück weitergekommen.“ Wenn es so weitergeht, gibt es Anfang 2021 nur noch eine Baustelle, weil die drei Ersatzneubauten, die derzeit entstehen, dann in Betrieb sein werden.

Das größte Projekt ist die neue Mehrzweckhalle am Mäusheckerweg (Trier-Ehrang). Die 1974 erbaute alte Halle wurde vor anderthalb Jahren abgerissen, seit Dezember 2018 laufen die Arbeiten am Neubau. „Anfangs hat es etwas geholpert, aber jetzt läuft es richtig gut“, berichtet Projektleiterin Katja Jaskulski von der städtischen Gebäudewirtschaft. Angepeilte Inbetriebnahme: „Ende Januar 2021.“ Nach der Arena, der Messepark- und der Europahalle ist die neue Mäusheckerhalle (Planung: Architekten Naujack Rind Hof, Koblenz) in Sachen Kapazität die Nummer vier in Trier, und sie eröffnet völlig neue Perspektiven. Von 1988, als BAP dort auftraten, bis zur Eröffnung der Messeparkhalle 1996 gingen am Mäusheckerweg hochkarätige Rock- und Pop-Konzerte über die Bühne. Das soll auch künftig wieder möglich sein. Maximal 1150 Besucher dürfen rein. In erster Linie aber wird der Schul- und Vereinssport von der neuen Halle profitieren, die über ein (durch Trennvorhänge in drei Sportfelder aufteilbares) Spielfeld von knapp 1300 Quadratmetern und 540 Sitzplätze auf mobilen (336) und festen Tribünen (204) verfügt.