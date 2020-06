Info

An die fünf VG-Vertreter im Zweckverband erging die Weisung, in der anberaumten Verbandsversammlung gegen die Öffnung zu stimmen. Damit ist das Schicksal der Badesaison 2020 besiegelt. Die VG-Ruwer ist mit 71 Prozent am Zweckverband beteiligt, die Stadt Trier mit 29 Prozent.