Tag der offenen Tür : Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier informiert

Trier Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG) Trier lädt am Freitag, 15. November, ab 14.30 Uhr alle Viertklässler der Grundschulen mit ihren Eltern zum Tag der offenen Tür ein.

Um 15 Uhr erhalten die Eltern in der Mehrzweckhalle Informationen über die Schule, während die Kinder von älteren Schülern auf einem ersten Rundgang durch das Haus begleitet werden. Um 16 Uhr treffen sich Eltern und Kinder wieder in der Mehrzweckhalle und haben dann Gelegenheit, bis 18 Uhr gemeinsam durch das Haus zu gehen. Sie schauen in alle Klassenräume, erhalten einen Einblick in die Arbeit der unterschiedlichen Fächer und können selbst an den Aktivitäten teilnehmen. In der Sporthalle ist ein Sportparcours aufgebaut, im Chemiesaal kann man experimentieren und in vielen Klassenzimmern gibt es interessante Aktionen zum Mitmachen.