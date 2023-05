Wasser ist Leben Das Geheimnis des Lebens – HGT-Team gewinnt History-Award

Die aus Trier zur Preisverleihung nach München angereisten Gymnasiasten der Jahrgangsstufen 6 bis 11 wurden in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) geehrt. „‚Das Geheimnis des Lebens‘ baut auf die Dichteanomalie des Wassers auf. Den Schülerinnen und Schülern des Humboldt-Gymnasiums in Trier gelingt ein überraschender Einstieg“, so Helmut Markwort über den Gewinnerbeitrag. „Unterlegt mit Sphärenmusik, wird der Zuschauer für das Thema elektrisiert. Zur Erklärung der Phänomene bedient sich der Film der unterschiedlichsten Stilmittel und eines talentierten Hauptdarstellers, dem Bärtierchen. Es bleiben am Ende keine Zweifel um die geheimnisvolle Macht und Kraft des Wassers.“ Schirmherrin Emilia Flint ergänzt: „Die Animationen, die Bilder, der Schnitt, die Musik – alles sehr hochwertig und ansprechend. Sehr viele spannende Fakten, ich habe selbst ganz viel Neues gelernt!“