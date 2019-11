Fest : Eine Million Lichter in der Stadt

Trier (red) Am Vorabend des „Welttags für die Armen“, am Samstag, 16. November, findet die bundesweite Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ statt. „Eine Million Sterne“ wollen ab 18 Uhr auf dem Gelände der Vereinigten Hospitien Trier die Menschen verzaubern.

Das bunte Lichterfest soll bei freiem Eintritt Menschen aller Altersgruppen gleichermaßen zum Träumen und Spenden anregen. Der Erlös geht an die Flüchtlingshilfe in Jordanien. Mit dabei ist auch das Stelzentheater Circolo (Foto). Seine Fortführung findet das Fest am Sonntag um 18 Uhr mit einem besonderen Konzert des Vokalensembles Consonus in der Stiftskirche St. Irminen.