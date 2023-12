Instandhaltungsarbeiten Hotel Park Plaza wird drei Monate lang geschlossen: Was geplant ist

Trier · Wegen Instandhaltungsarbeiten stoppt das Hotel Park Plaza am Nikolaus-Koch-Platz in Trier vom 2. Januar bis 28. März den gesamten Hotelbetrieb. Was können Besucherinnen und Besucher danach erwarten?

29.12.2023 , 11:00 Uhr

Das Hotel Park Plaza schließt vom 2. Januar bis 28. März aufgrund von technischen Baumaßnahmen. Foto: Roland Morgen

Von Chiara Kirschner

Das zentrale Hotel Park Plaza am Nikolaus-Koch-Platz schließt im ersten Quartal des neuen Jahres seine Türen. Gäste müssen aufgrund von wichtigen technischen Baumaßnahmen in diesem Zeitraum auf andere Hotels in der Stadt ausweichen.