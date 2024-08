Geschichte, Geschäfte und freundliche Menschen Was Saarländer, Luxemburger und andere Touristen nach Trier zieht

Für die Trierer ist der 15. August, genau wie für fast alle Deutschen, ein ganz normaler Arbeitstag. Lediglich in zwei Bundesländer gilt Mariä Himmelfahrt als gesetzlicher Feiertag - in Bayern und im Saarland. Deswegen ist es kaum verwunderlich, dass die Nachbarn von der Saar die Gelegenheit nutzen, um ein paar Stunden in Trier zu verbringen. Gleich tun es ihnen viele Luxemburger, die an dem Tag ebenfalls frei haben. Prall gefüllte Parkhäuser, volle Restaurants und eine belebte Fußgängerzone sind die Folge. Doch wer kommt eigentlich nach Trier und was denken die Gäste über die Stadt? Wir waren unterwegs und haben Passanten in der Fußgängerzone befragt.