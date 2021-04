Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Das ist Plan für neue Baugebiete in Trier

Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com/Gerhard Seybert derpressefotograf.de

Trier Der Trierische Volksfreund hat recherchiert, welche Baugebiete in der Stadt in der Realisierung und in der Planung sind. Hier die Ergebnisse: