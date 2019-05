Konzert : Gelungenes Wochenende dank Musik im Doppelpack

Welschbillig Das Jahreskonzert des Musikvereins Welschbillig und der Jugendmusiktag haben ihre zahlreichen Zuhörer begeistert.

Musik im Doppelpack. Das gab es kürzlich an einem Wochenende in Welschbillig. Zunächst fand das Jahreskonzert des Musikvereins Welschbillig in der Kultur- und Marktscheune statt. Am darauffolgenden Tag ging es mit dem Jugendmusiktag weiter.

Mit dem Stück „Alpina Fanfare“ von Franco Cesarini wurde der Abend eingeleitet, es folgte „A Princess Tale“ von Thomas Doss: Neben der Protagonistin selbst erhielten auch die Figuren der Zwerge sowie die des Jägers musikalische Ausmalungen. Ebenso abwechslungsreich ging es weiter mit der „Overture for a New Age“ von Jan de Haan. Nach der Pause präsentierte sich der Musikverein mit Ausflügen in die USA („Cake Walk Fantasy“) und in die Filmmusik („Symphonic Highlights from Frozen“). Den Abschluss machten Variationen über das Volkslied „Kumbayah“. Für den Applaus der mehr als 250 Zuschauer bedankte sich das Orchester mit mehreren Zugaben.