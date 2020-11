TV-Serie : Das kann teuer werden: Trier blitzt Rotlicht-Sünder

Ein Radargerät fotografiert einen Autofahrer, der trotz roter Ampel auf eine Kreuzung fährt (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Foto: picture alliance/dpa/Lucas Bäuml

Trier Los geht es im kommenden Jahr. Mindestens 90 Euro und ein Punkt werden bei Verstößen fällig.

Von der Anschaffung eines eigenen Radarmessgeräts in einem Anhänger sieht die Stadt Trier nach intensiver Prüfung zwar ab. Diese mobilen Radarfallen bleiben in der Region der Polizei vorbehalten. Die Installation von Blitzgeräten die Rotlicht-Sünder erfassen, ist im Oberzentrum allerdings beschlossene Sache. Nachdem zunächst von drei Kameras die Rede war, die wechselnd in zehn neuen Messsäulen zum Einsatz kommen, sollen nach Auskunft der Stadt nun in einem ersten Schritt sechs solche Säulen aufgestellt werden.

„Im nächsten Schritt werden es dann insgesamt zwölf sein“, sagt Björn Gutheil vom Presseamt der Stadt. „Es wird drei Kameras geben, die jeweils in den verschiedenen Standorten ausgetauscht werden.“ Die genauen Standorte stehen nach seiner Aussage noch nicht fest. „Wir haben mehrere Standorte in Planung, die sechs ersten werden dort installiert, wo es technisch am schnellsten geht.“ Klar ist aber bereits jetzt, dass Unfallschwerpunkte Priorität haben.

Info Das sind die Strafen für Rotlichtverstöße Der Bußgeldkatalog sieht für das Ignorieren einer roten Ampel vor: Ampel bei „Rot“ überfahren: 90 Euro, 1 Punkt. ... andere gefährden: 200 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot. ... Sachschaden verursacht: 240 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot; zusätzlich Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre möglich. Ampel mehr als 1 Sekunde Rot: 200 Euro, 2 Punkte; zusätzlich Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre möglich. ... andere gefährden: 320 Euro, 2 Punkte; zusätzlich Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre möglich. ... Sachschaden verursacht: 360 Euro, 2 Punkte; zusätzlich Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre möglich. An einer Ampel mit grünem Pfeil nach rechts abge­bogen, ohne vorher zu halten: 70 Euro, 1 Punkt. ... Fuß­gänger- oder Fahr­rad­ver­kehr der frei­gege­benen Ver­kehrs­rich­tung behin­dern: 100 Euro, 1 Punkt. ... andere gefährden: 100 Euro, 1 Punkt. ... Sachschaden verursacht: 120 Euro, 1 Punkt.

Ende November wird nun der zuständige Dezernatsausschuss des Stadtrats über die Bestellung der sechs Messsäulen entscheiden. „Die Inbetriebnahme soll im Laufe des Jahres 2021 erfolgen“, sagt Gutheil. „Maßgeblicher Faktor ist die Lieferzeit der Säulen.“

Auch zu den Kosten gibt die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung Auskunft. Demnach fallen in diesem und imkommenden Jahr für die Anschaffung der drei Messanlagen, die in den sechs Säulen rollierend eingesetzt werden, der sechs Messsäulen (inklusive Installation) und eines Servicefahrzeuges Investitioinskosten von etwa 650 000 Euro an. Wie teuer die Baumaßnahmen werden, könne noch nicht geschätzt werden, das sei standortabhängig, werde aber von untergeordneter Bedeutung sein.