Kultur : Oma Breimeier feiert ihren 80. auf Moselfränkisch

Köwerich Das Köwericher Jugendtheater begeistert mit „Der 80. Geburtstag“, bei dem so Einiges schiefläuft – aber nur im Stück.

Das Stück spielt in den 1990er Jahren im Hause Breimeier. Oma’s 80. Geburtstag steht an und soll gebührend gefeiert werden. Schwiegertochter Luise (gespielt von Carolin Lex) will Oma (Lisa Basten) und Opa (Simon Fuchs) ins Altersheim abschieben. Und genau das soll an diesem Tag mit der Verwandtschaft besprochen werden.