Chinesisches Brettspiel : Turniersieg für Trierer Gymnasiastinnen

Trier Das Konfuzius-Insititut der Uni Trier hat das Go-Turnier „Trierer Tengen“ erstmals als Schulwettbewerb veranstaltet.

Scharfes Nachdenken war gefragt beim klassischen chinesischen Brettspiel Go: Das Go-Turnier „Trierer Tengen” wurde wieder vom Konfuzius-Insititut der Universität Trier ausgerichtet, diesmal jedoch zum ersten Mal als Schulmannschaftsturnier. Den ersten Meistertitel holte sich dabei die Mannschaft vom Angela-Merici-Gymnasium (AMG) mit Angelika Rieger und Emilia Brünicke. Die Mädchen vom AMG verwiesen knapp das Team des Auguste-Viktoria-Gymnasiums (Emanuel Schaaf, Emilia Schaaf und Miao-Yan Law) auf Platz zwei. Das Team aus Wuppertal wurde Dritter, ein Team aus Luxemburg Vierter, und das Team der Schachgesellschaft Trier holte den fünften Platz. Das Wuppertaler Team war eigentlich als Favorit ins Turnier gegangen. In der letzten Runde zeigten die Mädels vom AMG-Team aber keine Furcht vor dem Favoriten und bezwangen die Wuppertaler knapp aber verdient mit 1,5 Punkten. Einen Erfolg konnte auch die Grundschule Tarforst feiern, deren Team (Lea Gerhards und Christian Wasmes) beste Grundschulmannschaft wurde. Es nahmen 21 Mannschaften am Turnier teil.