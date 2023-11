Gebühren werden angehoben So teuer wird Parken in Trier ab 2024

Trier · Das Bewohnerparken wird im kommenden Jahr so teuer wie ursprünglich geplant. Ab dem neuen Jahr kostet es zudem mehr, sein Fahrzeug in Trierer Parkhäusern, in Parkbuchten oder auf Parkplätzen abzustellen. Doch es kommt nicht ganz so happig, wie vor einigen Wochen angekündigt.

17.11.2023 , 10:14 Uhr

Anfang des Jahres stiegen die Parkgebühren in Trier. Nun folgt die nächste Erhöhung. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Der Film „Und ewig grüßt das Murmeltier“ ist ähnlich wie „Der Kleine Lord“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ein Klassiker des vorweihnachtlichen Fernsehprogramms. In Trier scheint es sich ebenfalls zu einem Dauerbrenner zu entwickeln, die Preise für das Parken zu erhöhen. Vor einigen Wochen hatte Verkehrsdezernent Thilo Becker angekündigt, die Preise anzuheben. Nun hat die Stadtverwaltung die Ankündigung in die Tat umgesetzt.