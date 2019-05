Spirituell, kreativ, inklusiv und nachbarschaftlich: .sredna19, ein Projekt der Herz-Jesu Kirche startete an Ostern in sein bereits drittes Jahr. Marius Kretschmer

Trier Spirituell, kreativ, inklusiv und nachbarschaftlich: „.sredna19“, ein Projekt der Herz-Jesu-Kirche, ist an Ostern in sein bereits drittes Jahr gestartet.

Wie kann Kirche aussehen? Diese Frage versuchen die Verantwortlichen der Herz-Jesu Kirche im Barbaraviertel mit ihrem Projekt „Sredna“ (lesen Sie es anders herum!) zu ergründen. Viele verschiedene Formen der Beschäftigung mit Gott werden daher ausprobiert.

In der Zeit vom 23. April bis zum 22. Juni ist die Kirche beispielsweise von Sonntag bis Freitag zwischen 17 und 19 Uhr und samstags zwischen 10 und 12 Uhr für jeden geöffnet. In dieser Zeit wird die Kirche zu einem offenen Raum für Gespräche mit anderen Gläubigen, sich selbst oder Gott. Eine andere Art Diskurs findet im Rahmen der sogenannten Tischgespräche statt. Diese haben immer ein anderes Thema – oft steht auch die soziale Stadtteilentwicklung des Barbaraviertels im Fokus. Außerdem werden Treffen zum Frühstück oder Mittagessen angeboten.

Neben dem Gespräch spielt vor allem Kunst eine große Rolle während der Projektwochen. Im Zuge des Gottesdienstes, aber auch außer­halb wird musiziert, gesungen, getanzt und Theater gespielt. Hauptsache kreativ und spirituell - und jeder soll mitmachen. Viele der Veranstaltungen sind daher nicht nur barrierefrei, sondern auch inklusiv gestaltet. Das Projekt macht auch nicht vor Konfessionsgrenzen halt: Viele sind Programmpunkte sind explizit ökumenisch angelegt.

Der Kern des Projekts wird aber wie in den letzten Jahren der Gottesdienst am Samstagabend sein. Vorher wird sich musikalisch eingestimmt, und im Anschluss finden die Gläubigen Raum und Zeit für Begegnung. Das Finale der Programmreihe findet am Sonntag, 23. Juni, mit einer großen Festmesse um 18 Uhr statt.

Weitere Informationen: www.sredna-herzjesu.de oder bei der Pfarrei St. Matthias Trier unter 0651/32634.