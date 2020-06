Engagement für die Umwelt : Umfrage auf dem Viehmarkt: Leben nach Coronavirus

Trier Die Organisation Greenpeace ist bis Ende Juli auf Deutschlandtour, um in 31 Städten zu erfahren, wie sich die Menschen ihr Leben nach Corona vorstellen. Am Samstag, 13. Juni, ist Greenpeace von der Ortsgruppe Trier zwischen 10 bis 15 Uhr Ort am Viehmarkt.