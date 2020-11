Schule : Ängste, Essstörungen, familiäre Probleme: Psychologin hilft Schülern an Trierer Gymnasium

Leistungsdruck, Schulangst, Essstörungen und inzwischen auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie: Schüler haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Um den Kindern und Jugendlichen schnell und unkompliziert helfen zu können, hat das Max-Planck-Gymnasium in Trier ein Psychologin engagiert. Foto: picture alliance/dpa/Helen Ahmad

Trier Schüler, die sich selbst verletzen, Eltern, die verzweifeln, weil ihre Kinder die Schule verweigern und Lehrer, die an ihre Grenzen stoßen – das sind Gründe, warum das Max-Planck-Gymnasium in Trier eine Psychologin engagiert hat. Die Finanzierung muss die Schule selbst stemmen.

„Wir haben gemerkt, dass sehr viele Schüler psychische Probleme haben, die wir als Pädagogen nicht beantworten können“, sagt Armin Huber, Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) Trier. Essstörungen, Probleme mit Ritzen und Schulverweigerer – das seien Schwierigkeiten, die schnelle und fachkompetente Hilfe erforderten. Die Leistungen des schulpsychologischen Dienstes, der in Trier für die Beratung von Gymnasien zuständig ist (siehe Hintergrund), reiche dafür nicht aus, erklärt Huber. Dort sei ein Ansprechpartner für mehrere Gymnasien zuständig, deshalb könne man ihn nur in Härtefällen kontaktieren. Früher sei der schulpsychologische Dienst alle vier Wochen in die Schule gekommen, „das ging in den letzten Jahren nicht mehr wegen der knappen personellen Ressourcen“, ergänzt Dorothea Winter, Orientierungsstufenleiterin am MPG.

Die Finanzierung Gemeinsam mit den anderen Trierer Gymnasien wandte sich das MPG 2018 an den Träger, die Stadt Trier, und an das rheinland-pfälzische Bildungsministerium. Mit der dringenden Bitte, den Gymnasien einen oder mehrere Schulpsychologen zu finanzieren. Erfolglos. Beide Stellen signalisierten großes Verständnis für die Situation, erklärten allerdings, dass keine Mittel zur Verfügung stünden – weder für Schulsozialarbeiter noch -psychologen. „Deshalb mussten wir diese Lücke aus der Not heraus selbst schließen“, sagt Winter. Orientiert habe sich das MPG am Humboldt-Gymnasium Trier (HGT), das seit rund zehn Jahren eine Psychologin beschäftige, erklärt Huber. Glücklicherweise habe sich der Förderverein des MPG bereiterklärt, die Hälfte der Kosten für die freiberuflich arbeitende Diplompsychologin – rund 5000 Euro – zu übernehmen. Der Rest werde über einen Spendenlauf und weitere schulische Aktivitäten finanziert.

Hintergrund Die Situation an den Trierer Gymnasien Für Gymnasien sind laut Mettlach aktuell keine Schulsozialarbeiter oder -psychologen im Kinder- und Jugendförderplan 2021 bis 2023 vorgesehen. Für diese stehe der schulpsychologische Dienst zur Verfügung. Daneben stünden ihnen Ansprechpartner in den Beratungsstellen zur Verfügung. Bei Fragestellungen zum Kinderschutz hälfen die Fachkräfte bei den freien Trägern, aber auch das Jugendamt selbst. Das Jugendamt sei derzeit in Zusammenarbeit mit einem freien Träger damit befasst, aufsuchende Beratungsleistungen an Gymnasien stärker als bislang zu ermöglichen. Daneben gebe es für besondere Fragestellungen, wie zum Beispiel Medienschutz, zusätzliche Angebote, die ebenfalls von der Stadt gefördert würden. Auch das Mainzer Ministerium für Bildung verweist auf die schulpsychologische Beratungsstelle in Trier. Das Land habe in den vergangenen Jahren in zusätzliche Stellen investiert, teilt Pressesprecher Henning Henn mit.

Die Beratung Jeden Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr steht die Tür von Schulpsychologin Caroline Winkler Schülern, Eltern und Lehrern offen. Es gebe eine Vielfalt an Schwierigkeiten, wegen derer sich Kinder und Jugendliche an sie wendeten, sagt die Diplom-Psychologin. Fünftklässlern fiele manchmal der Übergang schwer, andere hätten Konflikte mit Gleichaltrigen oder müssten eine schwierige Situation in der Familie bewältigen – wie die Krankheit eines Angehörigen oder die Trennung der Eltern. „Man kann prinzipiell erst mal mit allem kommen, was einen belastet“, sagt Winkler. „Es gibt nicht zu schlimm und nicht zu harmlos.“ Schüler hätten vielleicht manchmal den Gedanken, „ich bin doch nicht psychisch krank“, und dadurch Hemmungen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich könne aber jeder in Situationen geraten, die ihn überforderten oder an die Belastungsgrenze brächten.

Deshalb sind sowohl Winkler als auch Schulleitung, Lehrer und Eltern froh, ein niedrigschwelliges Angebot machen zu können. Winkler sitzt in einem festen Raum im ersten Stock des MPG, in dem jeder einfach vorbeikommen und anklopfen kann. Das falle vielen Schülern leichter als extra einen Beratungstermin zu vereinbaren. „Manche schämen sich ja auch“, sagt Schulelternsprecherin Wiebke Linnert. Grundsätzlich können die Kinder und Jugendlichen per E-Mail oder über das Sekretariat Kontakt zu Winkler aufnehmen.

Der Zeitraum, über den die systemisch – also Familie und Umwelt miteinbeziehend – arbeitende Psychologin die Schüler betreut, variiert stark. Oft kämen Schüler nur ein, zwei Mal, bis eine Sache, die sie beschäftige, geklärt sei. „Manchmal ist es einfach schon entlastend, etwas zu erzählen“, sagt Winkler. Andere kämen über Wochen und Monate. Wieder andere müsse sie weiterverweisen zum Beispiel zu Kinderpsychiatern oder ambulanten Psychotherapeuten. Der Kontakt zu ihr ersetze keine Psychotherapie, sagt sie. Bei drohender Selbstgefährdung müsse sie natürlich schauen, dass sie sofort Hilfe für den Schüler bekomme. „Aber das Meiste kann, wenn es früh angegangen wird, wieder ins Lot kommen.“

Das merke man zum Beispiel am Problem der Schulverweigerer, sagt Schulleiter Huber. „Das kennen wir nicht mehr. Die Schüler sind wieder integriert und wir können jetzt immer sofort eingreifen“, sagt er. Früher habe man solche Fälle irgendwann ans Mutterhaus verweisen müssen, nun könne die Schulpsychologin direkt mit den Kindern sprechen, wo die Ängste lägen, und das Problem dadurch frühzeitig abfangen.

„Das ist sehr hilfreich für uns“, sagt Lehrerin Dorothea Winter. Alle seien froh, dass sie entlastet würden. „Ich überfordere mich nicht mehr, wenn ich denke: ‚Das Problem müssen wir lösen, ich kann es aber nicht, weil mir die psychologische Ausbildung fehlt’.“ Immer wieder seien Lehrer an ihre Grenzen gestoßen – zeitlich, aber vor allem inhaltlich. Obwohl sie sich selbst sehr viel fortgebildet hätten, um zum Beispiel mit Schulangst, -schwänzern und selbstverletzendem Verhalten umzugehen. Fortbildungen mache die Schule weiter mit dem Schulpsychologischen Dienst. Auch mit dem Kompetenzzentrum für angewandte pädagogische Psychologie arbeite sie zusammen. Eine Einzelberatung

für Schüler und Lehrer zu organisieren, sei aber sehr schwierig gewesen.

Dafür sei nun glücklicherweise Caroline Winkler da. „Ich würde mir schon sehr wünschen, dass erkannt wird, wie dringend notwendig das auch an Gymnasien ist“, sagt die Orientierungsstufenleiterin. „Was machen denn Schulen, die sich das nicht leisten können? Da sind wir ja privilegiert mit einem starken Förderverein.“ Eine Schulpsychologin sei kein Luxus, betont sie.

Das sieht auch Schulelternsprecherin Wiebke Linnert so. Die Problemfälle würden immer größer. „Die Schüler kommen teilweise schon in die fünfte Klasse mit erheblichen Problemen, das ist ganz, ganz schlimm“, sagt Linnert. Deshalb sei es toll, dass die Schule das Angebot mache. „Ich glaube, dass bei uns nicht soviel weggeguckt wird“, sagt die Mutter einer Abiturientin.

Gerade während Corona werde das sehr gut angenommen. „Wir hatten die Befürchtung, dass es während des ersten Lockdowns zu Hause mal öfter geknallt hat – und das war auch so“, sagt die Schulelternsprecherin. Frau Winkler helfe Schülern von der fünften bis zur 13. Klasse – ob bei familiären Problemen oder in Prüfungssituationen.