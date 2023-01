Neuerscheinung : Hebamme und religiöser Sturkopf im Mittelalter: Darum geht es im neuen Roman „Das Mündel der Meda von Trier“

Trier Wer als Geschichtsinteressierter länger in dieser Gegend lebt, der weiß, dass unsere Region eine außergewöhnlich reichhaltige Geschichte in sich birgt. Eine Autorin, die diese Geschichten besser kennt als die meisten anderen, ist Christine Rhömer. Ihr neuestes Werk, der historische Abenteuer-Roman „Das Mündel der Meda von Trier“, erschien im Oktober 2022 im Pinguletta Verlag.

Die 1969 in Niedermendig geborene Autorin verbrachte weite Teile ihrer Kindheit in Thür bei Koblenz, (der Ort „Thure“ in ihrem Roman) und widmete ihr neuestes Werk der Erforschung der regionalen Geschichte. In dem historischen Abenteuer- und Gegenwartsroman verbindet sie ausgewählte Aspekte eben dieser zu einer eigenen Geschichtsinterpretation, in der sich historische Wahrheit und Fiktion die Waage halten: Im ersten Teil ihrer geplanten Trilogie entführt sie ihre Zuhörer in die spannende Zeitenwende des ausgehenden zehnten Jahrhunderts.