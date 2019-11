Trier-West Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan ist gefasst. Doch bis es mit den Arbeiten für ein neues Stadtquartier losgeht, muss noch etliches geklärt werden.

Trier ist eine militärfreie Stadt. Doch die ehemaligen Wohn- und Übungsquartiere französischer und deutscher Soldaten sind seit Jahren die wichtigsten Areale für die städtebauliche Entwicklung. So soll auch auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne in Trier-West in wenigen Jahren Wohnraum für rund 1200 Menschen entstehen. Den Beschluss für den dafür notwendigen Bebauungsplan hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung einmütig auf den Weg gebracht.