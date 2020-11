Bildung : Das neue Uni-Semester in Trier startet wieder digital

Der Campus der Universität Trier aus der Vogelperspektive betrachtet. Die bunte Pracht der Bäume auf dem Gelände ist eine Momentaufnahme. Viele Studierende werden das nicht bewundern können. Foto: TV/Portaflug Föhren

Trier Vorlesung am Laptop statt im Hörsaal. Die Universität Trier begrüßt 1600 Studienanfänger zum Wintersemester 2020/21.

Das hatten sich alle Beteiligten anders erhofft: Ausgerechnet im Jubiläumsjahr startet das Wintersemester startet für die 12 000 Studierenden der Universität Trier zuhause. „Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Ministerium und den rheinland-pfälzischen Hochschulen vom vergangenen Freitag werden die Lehrveranstaltungen an der Universität Trier im November digital durchgeführt“, so ein Sprecher der größten Bildungseinrichtung in der Region. Davon ausgenommen seien Veranstaltungen, die nicht auf ein digitales Format umgestellt werden können. Das sind zum Beispiel Labor- oder Praxisübungen.

„Das ist ein schwerer Einschnitt, aber wir hoffen, damit unseren Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens leisten zu können. Die wichtigste Regel auf dem Campus lautet in den kommenden Wochen: Kontakte vermeiden!“, appelliert Universitätspräsident Michael Jäckel an Studierende und Mitarbeitende. Der Soziologieprofessor versucht bereits seit Monaten, mit wöchentlichen Rundmails, die Studierenden der Hochschule bei Laune zu halten. Der Plan, ab November im neuen Semester zumindest 25 Prozent der Vorlesungen als Präsenzveranstaltungen zu realisieren, hat sich mit dem starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen zerschlagen.

Info Digitaler Unterricht auch an der Hochschule Auch an der Hochschule Trier ist der Lehrbetrieb weitgehend auf digitale Formate umgestellt. Werkstätten, Praktika, Labore sowie Veranstaltungen in Kleingruppen mit praktischem Anteil können bis zu 30 Personen weiterhin in Präsenz stattfinden, sofern sie wesentlich zur Qualität in Studium und Lehre beitragen und für die Erreichung der Qualifikationsziele im Präsenzformat erforderlich sind. Es besteht Maskenpflicht. Prüfungen können unter Einhaltung der Hygienevorschriften (und Einhaltung der zulässigen Raumkapazität auch in größeren Gruppen) weiterhin stattfinden. Die Hochschule bleibt geöffnet. Auch die Bibliotheken und Serviceeinrichtungen stehen weiterhin zur Verfügung. Die Mensa ist geöffnet. Es gilt dort aber wie überall die Pflicht zur Kontakterfassung: Bei Treffen und Gesprächen mit mehr als zwei Personen und einer Dauer von mehr als 15 Minuten müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden erfasst werden. Dazu setzt die Hochschule eine eigene App ein.

Zumindest in den Einführungsveranstaltungen der Orientierungswoche vor dem eigentlichen Semesterstart hatten die rund 1600 Studienanfänger des Wintersemesters – etwa 100 weniger als im vergangenen Jahr — noch Gelegenheit, den Campus der Universität und ihre Kommilitonen kennenzulernen. In den kommenden vier Wochen werden auch sie digital studieren.

Zu den Studienanfängern gehören 210 internationale Studierende aus 21 Ländern, die im Wintersemester an der Universität Trier ein Studium aufnehmen und es hier abschließen möchten. Mit 130 kommt mehr als die Hälfte aus dem Nachbarland Luxemburg, das besonders stark von der Pandemie betroffen ist. Weitere 60 Austauschstudierende aus 13 Ländern werden für ein oder zwei Semester in Trier studieren. Der Anteil der internationalen Studierenden an der aktuellen Gesamtzahl von rund 12 000 Studierenden liegt bei elf Prozent.