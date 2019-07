Garten : Das offene Gartentor

Köwerich/Trier/Züsch Die Gartensaison neigt sich dem Ende zu, und doch finden sich einige interessante Gärten in der Region, die ihre Tore für interessierte Besucher öffnen. Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juli, kann ab 10 Uhr der Garten von Hiltrud und Peter Bläsius, Im Moselwinkel 6 in Köwerich besichtigt werden.

Ein mittelalterlich eingerichtetes Scheunengebäude von 1800, mit mediterranem Innenhof. Hausgarten in römischem Stil, Formschnitt-Gehölze. Hauswand mit alten Feigenbäumen. Separater Bauerngarten, Hochbeet, Kräuterbeet.

Ganzjährig von 9 bis 18 Uhr ist der Garten im Schönstattzentrum, Reckingstraße 5, Trier-Süd zu besichtigen. Zwischen großen Bäumen, von denen fünf unter Naturschutz stehen

und mehr als 100 Jahre alt sind,

ist eine große Rasenfläche. Bänke und die kleine Schönstatt-Kapelle laden zum Verweilen ein. Sträucher und Blumenbeete zieren den

Park.