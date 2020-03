Kostenpflichtiger Inhalt: Festspiele : Dieser Weg wird kein leichter sein

Jesus (Oliver Mattes) vor dem Gericht des Pilatus. Foto: TV/Verona Kerl

Klüsserath Alle fünf Jahre fiebern die Klüsserather auf ihr Passionsspiel hin. Fast der komplette Moselort wandelt sich dabei zur Bühne. Doch nun die Hiobsbotschaft: Absage wegen des Coronavirus. Was nun? Waren alle Proben umsonst?

Es ist zum Verzweifeln. Sieben Monate lang haben 120 Akteure ihre Freizeit, ihr Herzblut und ihre Energie in die Klüsserather Passionsspiele gesteckt. Sich gefreut, gehofft und gezittert, ob die Premiere am 29. März ohne Pannen über die Bühne geht. Doch vor wenigen Tagen traf sich der Vorstand Passionspiel Klüsserath zur Krisensitzung. Im Angesicht von Kirchen ohne Gottesdienste, Absagen von Feiern und geschlossenen Schulen und Kitas war für alle glasklar: „Auf die Aufführung des Passionsspiels zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir verzichten!“ Der Beschluss war einstimmig. Vorstandsmitglied Brigitta Friedrich sagt: „Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr kam überhaupt nicht in Frage, da wir den Grundsatz der Passion erfüllen möchten, und das geht nur in der Vorosterzeit.“

Was nun? Alles umsonst? Friedrich gibt Entwarnung: „Wir werden nun eine mehrmonatige Pause einlegen und dann direkt nach den Sommerferien mit neuem Elan an die Proben und Vorbereitungsphase für 2021 gehen.“ Die neuen Termine stehen bereits fest: 21. März 2021 und 28. März jeweils 15 Uhr ab Pfarrkirche Klüsserath.

Info Zahlen, Daten und Fakten Termine: Premiere der Klüsserather Passionsspiele ist Sonntag, 21. März, 2021, 15 Uhr, Einlass ab 14.15 Uhr. Ort: Pfarrkirche in Klüsserath. Die zweite Aufführung findet am Sonntag, 28. März, 2021 um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden willkommen. Turnus: Alle fünf Jahre lädt das Passionsspiel Klüsserath Zuschauer ein, die Leidensgeschichte Christi nachzuempfinden. Seit dem Jahr 2000 gibt es traditionell auch nur zwei Aufführungen, die allerdings bei jedem Wetter über die Bühne gehen und etwa zweieinhalb Stunden dauern. Seit 2009 ist der Verein Klüsserather Passionsspiel e.V. Träger. Spielorte: Schauplätze sind die Straßen und besonderen Plätze von Klüsserath. Die Zuschauer bewegen sich auf dem 1000 Meter langen Weg gemeinsam mit den Akteuren von Ort zu Ort. Nach der Kreuzigung im Weinberg kehren alle gemeinsam zur Grablegung auf dem Altar in die Pfarrkirche zurück. An den Spielen wirken 120 Menschen mit. Der Verein: Der gemeinnützige Verein Passionsspiel Klüsserath hat sich unter anderem die Förderung der szenischen Darstellung der christlichen Kultur und die Förderung christlicher Werte auf seine Fahnen geschrieben.

Um die Vorfreude auf dieses Ereignis zu steigern, gibt es bereits heute einen Einblick in die Probenarbeit und die minutiöse Organisation der Passionsspiele.

Apostel Johannes (Simon Fuchs, 18 Jahre) tröstet Maria Magdalena (Franziska Burbach, 22 Jahre), die sich die Rolle mit Marie-Sophie (20 Jahre) Schwarz teilt. Foto: TV/Verona Kerl

Der Anfang holperte, denn die Suche nach Jesus entpuppte sich als schwierig: Frank Burbach konnte das Kreuz nicht tragen. Der Föhrener, der die Rolle des Jesus vor fünf Jahren bei dem Passionsspiel in Klüsserath so bravourös verkörperte, musste aus beruflichen Gründen verzichten.

Monate im voraus hatte Brigitta Friedrich, Schriftführerin des Vereins Passionsspiel Klüsserath, Aufrufe in diversen Publikationen gestartet und auf geeignete Bewerber gewartet, auch von außerhalb des 1100-Einwohner-Ortes. Ein Jesus meldete sich lange nicht. Dann opferte sich doch einer: Oliver Mattes, 51 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, im echten Leben Finanzbeamter und – Bingo! – aus Klüsserath. Vor fünf Jahren spielte er den ungläubigen Apostel Thomas, und fühlte sich dieses Mal zwar auch nicht zu Höherem berufen, doch „ich wollte, dass das Passionsspiel stattfindet.“ Ehefrau Monika agiert derweil als heilige Veronika, die Jesus das Schweißtuch reicht, die zehnjährige Tochter Elena tummelt sich in der Kindergruppe. So sei es.

Zwei der vier Regisseure des Stückes: Brigitta Friedrich (links) und Pia Fuchs (vorne) lesen im Manuskript. Foto: TV/Verona Kerl

Zwar nicht seit Anbeginn im Jahr 2000, doch immerhin seit 2009 stemmt der Verein Passionsspiel Klüsserath das Schauspiel über Leben und Sterben Christi mit 120 Darstellern, Statisten, Sängern, Feuerwehrleuten und vielen Helfern. Eine Mammutaufgabe, die bis ins Detail vorbereitet und organisiert sein will, und der sich der Vorstand mit Geduld und Hingabe verschrieben hat.

Für so manchen Klüsserather ist es eine Frage der Ehre bei dem Passionsspiel – Motto: Wir gehen seinen Weg – dabei zu sein. So sieht es jedenfalls der 70-jährige Heinz Thielen alias der Hohepriester. „Seit dem Jahr 2000 habe ich immer den Hohepriester gespielt. Daher sind erst einmal die gefragt worden, die vor fünf Jahren bereits dabei waren“, erzählt er. Aber nun will er Platz für die Jungen machen. Etwa für den 24-jährigen Christopher Thimm, der 2015 noch einen Soldaten mimt und sich nun die Rolle des Hohepriesters mit Thielen teilt. „Man muss etwas von sich selbst einbringen, die eigene Persönlichkeit in den Charakter miteinbeziehen“, ist er überzeugt.

Jesus (Oliver Mattes) steht vor Pilatus (Erwin Welter). Foto: TV/Verona Kerl

Auch die 49-jährige Pia Fuchs fühlt sich lange Zeit in ihrem Alter Ego Maria Magdalena wohl, bis sie 2015 meint, sie sei zu alt dafür und in die Rolle der bösen Magd schlüpft. „Ich habe quasi die Seiten gewechselt. Außerdem kam in diesem Jahr noch die Regie dazu.“ Die ist sozusagen geviertelt: Michael Friedrich, der 50-jährige Autor des Stücks, inszeniert die Leidensgeschichte Jesu Christi gemeinsam mit Hermann Lex, Pia Fuchs und seiner 73-jährigen Mutter Brigitta. Für das Stück in moderner Sprache bediente sich Friedrich aus allen vier Evangelien.

Trotzdem findet die zehnjährige Elena Stellen, die ihr nicht gerade himmlisch vorkommen, wenn sie ihren Papa aka Jesus abhört, denn „ich muss im Textbuch immer die anderen Rollen lesen.“ Verhält sich ihr Vater neuerdings eigentlich geduldiger oder nachsichtiger als sonst? „Nö. Zu Hause ist alles so wie immer.“

„Wenn ich Papa abhöre, muss ich im Textbuch immer die anderen Rollen lesen.“ Elena (10 Jahre alt) Darstellerin in der Kindergruppe. Foto: TV/Verona Kerl

Nun ja. Vielleicht wird sich das noch in den nächsten Monaten ändern. Ob alle Hauptdarsteller die Tipps von Theaterschauspielerin Barbara Ullmann beherzigen, die ein paar Schauspiel-Grundlagen mit ihnen eingeübt hatte?

Darsteller und Regisseure sind jedenfalls wild entschlossen, „dass wir das wieder hinkriegen werden. Nochmal anders, denn wir haben diesmal andere Spielorte“, verrät Pia Fuchs.

Bei gutem Wetter kommen in der Regel zweimal 1000 Zuschauer, die einigermaßen gut zu Fuß sein sollten. Noch ein Grund mehr, wegen der Infektionsgefahr abzusagen.

Der 1000 Meter lange Weg führt von der Pfarrkirche über Straßen, Plätze bis hin zum Weinberg Klüsserather Bruderschaft, Schauplatz für den Garten Gethsemane und der Kreuzigungsstätte Golgotha gleichermaßen.

Pia Fuchs jedenfalls begleiten stets gemischte Gefühle beim Anblick der Szenen: „Ich werde berührt von den Szenen und frage mich immer, auf welcher Seite ich stehen würde?“ Nicht nur ihr ergeht es so. Unter den Darstellern des Volkes gebe es immer einige, denen es schwerfiele „Kreuzige ihn!“ zu rufen, sagt sie. So nah, direkt und unmittelbar agieren die Schauspieler, dass es manchem Zuschauer unter die Haut geht: Soldaten schaffen rücksichtslos Platz, die Menge schreit und Jesus fällt mit seinem Kreuz vor den Augen aller. Ein dreißigköpfiger Projektchor (Leitung: Winfried Illigen) begleitet die entscheidenden Momente mit Liedern wie „O Haupt voll Blut und Wunden“ oder „Beim letzten Abendmahle“. „Gegen Ende sehe ich im Publikum stets betroffene Gesichter“, sagt Fuchs. „Diesen engen Kontakt hat man auf einer Theaterbühne nicht.“

In der Tat bietet eine Laienbühne in vielerlei Hinsicht andere Möglichkeiten, nicht nur was die Größe des Ensembles betrifft. In Klüsserath kümmern sich statt Kostümbildner und Schneiderei der Paramentenverein um die Ausstattung der Schauspieler. Normalerweise sorgt sich die Nähgruppe um die Paramente, die liturgischen Gewänder der Kirche. Doch bei den Passionsspielen machen die neun Damen eine Ausnahme. Da laufen die Nadeln heiß für Jesus, Maria und Co.