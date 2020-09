Bildung : Senioren werden fit im Umgang mit Tablets & Co.

Senioren werden fit im Umgang mit Tablets & Co.

Trier Das Projekt Digital Kompass im Seniorenbüro Trier erweitert sein Schulungsangebot.

In der Corona- Krise hat sich gezeigt, wie wichtig Internetkenntnisse und digitale Kommunikation sind, um sich schnell Hilfe zu holen und Kontakt zur Familie und zu Freunden zu halten. Seit einem Jahr ist das Seniorenbüro Trier Standort des bundesweiten Projekts „Digital Kompass“, einer Internethilfe für Senioren mit Internetlotsinnen und Internetlotsen. Seit das Seniorenbüro wieder geöffnet hat, zeigt sich laut Projektkoodinatorin Maria Dumrese eine erhöhte Nachfrage nach entsprechenden Schulungen.

Deshalb bietet das Seniorenbüro Trier jetzt weitere Termine für Anfängerkurse in Kleingruppen an. Bei den Workshops „Das Android-Tablet leicht und verständlich erklärt“ steht die alltägliche Praxis im Vordergrund. Die erfahrenen Kursleiter orientieren sich dabei an den besonderen Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren.