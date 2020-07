Verkehr : Das Rätsel des Filscher Pfeils

Der auf dem neuen Verkehrszeichen angebrachte Pfeil nach halb rechts zeigt vielleicht überall hin - nur nicht nach Trier-Filsch. Laut Verwaltung soll der Hinweis schon bald in die richtige Richtung weisen. Foto: LH

Trier Die Stadt Trier hat das gestohlene Ortsschild im Stadtteil Tarforst ersetzt. Doch ein Pfeil nach Filsch führt Fahrer nach Irsch, Olewig oder zu einem landwirtschaftlichen Aussiedlerhof. Was wirklich dahinter steckt und als Nächstes geplant ist.

Ein wenig verhaltener ist die Freude beim Nachbar-Kollegen aus Trier-Filsch, Joachim Gilles. Verhaltener deshalb, weil das von der Verwaltung aufgestellte Verkehrszeichen (Fahrtrichtung Pluwig) einen halb nach rechts weisenden Pfeil trägt. Folgte der Verkehrsteilnehmer diesem (Vorweg-)Hinweis, ginge es hart an Filsch vorbei nach Trier-Irsch oder -Olewig.

Als erste Möglichkeit, dem Pfeil zu folgen, könnten ortsfremde Fahrer in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Der aber ist nur dem landwirtschaftlichen Verkehr gestattet. Ein Ortskundiger würde sich so leicht sicher nicht in die Irre führen lassen von einem Schild.