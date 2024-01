Immer noch beliebt Warum junge Menschen in Trier immer noch gerne in die gute, alte Kneipe gehen

Trier · In die Kneipe gehen, das ist doch eher ein Ding für ältere Menschen – oder? Ob das wirklich stimmt oder nur ein Klischee ist, das haben wir vor Ort – an der Theke – erfragt. Welche Kneipen junge Leute in Trier bevorzugen und warum sie dorthin gehen.

24.01.2024 , 17:11 Uhr

Gehen junge Triererinnen und Trierer noch in Kneipen? Wir haben Gespräche in beliebten Lokalen geführt, um der Frage auf den Grund zu gehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Christophe Gateau

Von Cedric Huwig

Beim Betreten der Kult-Kneipe ‚Simplicissimus‘ auf dem Trierer Viehmarkt begegnet einem eine Mischung aus altmodisch-stilvoller Dekoration, der Geruch von kaltem (aber auch frischem) Rauch und eine breite Mischung populärer und weniger populärer Songs. An der Theke füllen Bedienung Fabrice Benedett (22) und Besitzer Stephan Becker (49) gerade den Kühlschrank für den Abendbetrieb auf, während nebenan zwei Männer zum Feierabendbier sitzen. Becker hat die Kneipe im vergangenen August übernommen, nachdem diese für einige Zeit geschlossen war, wie der TV berichtet hat. „Unser Publikumsverkehr ist durchmischt, aber es kommen auch viele jüngere Leute, gerade an den Wochenenden auch in größeren Gruppen“, sagt Benedett.