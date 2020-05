Trier Bänderriss, Ruptur der Achillessehne, Bandscheibenvorfall – hier hilft Physiotherapie. In der Corona-Krise haben viele Patienten Angst vor zu viel Nähe bei den Behandlungen. Unnötig, sagen Therapeuten aus Trier und Umgebung.

Wie soll der vorgeschriebene Abstand bei einer „körpernahen Dienstleistung“ wie der Physiotherapie eingehalten werden? Das fragten sich viele und ließen ihre Termine ausfallen. Ende März sei das besonders ausgeprägt gewesen, sagt Christian Klein, der in Trier-Euren eine Praxis für Physiotherapie hat. Auch Jinan Al-Shok, der mit Peter Reiland zwei physiotherapeutische Praxen in Trier betreibt, berichtet, dass er und seine Mitarbeiter am Montag nach Bekanntgabe der Ausgangsbeschränkungen ohne Patienten dagestanden hätten. „Sie blieben einfach weg – die meisten haben noch nicht einmal abgesagt.“