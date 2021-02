Viezjupp : So klappt’s mit dem Terminshopping

Bärbel kann wieder shoppen gehen – das war die Top-Nachricht der Woche. Zwar nur mit Termin, aber immerhin. Erst hat sich meine Gattin auch frenetisch darüber gefreut. Doch dann fing das Grübeln an.

„Ich hätte ja gern eine neue Bluse. Aber was mach’ ich denn, wenn ich nichts Passendes finde?“, hat sie mich gefragt. Dann würden die extra nur für sie den Laden aufmachen und eine Verkäuferin abstellen – und am Ende leer ausgehen. „Dann hätte ich aber ein richtig schlechtes Gewissen“, meinte mein Bärbelchen. Außerdem wär’ sie ja immer so unentschlossen, ob ihr die Bluse wirklich steht. „Kein Problem“, hab’ ich gesagt und vorgeschlagen, dass sie sich einfach mit Bluse im Laden fotografiert und mir das Bild aufs Handy schickt. „Dann entscheide ich für dich – und alle sind happy.“ Hm, so richtig überzeugt schien sie davon nicht. Aber ich arbeite dran. Schönes Wochenende! Euer Jupp