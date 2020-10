Verkehr : Das sagt die Polizeiinspektion Saarburg

Wie sind die mehr als zwei Jahre Baustellenzeit aus polizeilicher Sicht gelaufen?

Stephan Wagner, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Saarburg , stellt dar: „Die Polizei Saarburg stand bereits vor dem Beginn der Maßnahme in einem ständigen Austausch und Kontakt mit den kommunalen und behördlichen Verantwortlichen.“

Wie auch in vergangenen Veröffentlichungen dargestellt, müsse die Polizei leider feststellen, insbesondere auch bei solch großen Bauprojekten im Straßenverkehr, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die bestehenden Regelungen – Sperrungen und Umleitungen – halten.

Wie bereits in dem gemeinsamen Appell der Polizei und Verbandsgemeinde ausgeführt, wurde hier bei der Verbandsgemeinde auch Beschwerde über abgestellte Pkw geführt, die eine Durchfahrt für andere Verkehrsteilnehmer erschwerten.

Durch verschiedene Konstellationen (Erreichbarkeiten für die ortsansässigen Unternehmen, Bustransfer der Schüler in Richtung Saarburg oder Orscholz) konnte die Ortsdurchfahrt nicht komplett gesperrt werden.

Die von der Polizei und den Ordnungsbehörden durchgeführten Kontrollen, der gemeinsame Appell in den Medien und die Ausführungen unter anderem bei Bürgerversammlungen, führten nicht zu einer gänzlichen Verhinderung von festzustellenden Ordnungswidrigkeiten.

Die Unfallzahlen im Bereich der ausgewiesenen Umleitungsstrecke stiegen merklich an. Nach jeweils rund 15 Verkehrsunfällen im Bereich der L 132 Kahren-Saarburg in den Jahren vor der Baustelle, war hier in 2019 eine Verdoppelung der Unfälle auf 32 polizeilich aufgenommene Verkehrsunfälle festzustellen.